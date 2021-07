Pasajeros de barco de Royal Caribbean dan positivo en COVID

ARCHIVO - En esta foto del 14 de marzo del 2020, el crucero Royal Caribbean International est atracado en el Puerto de Miami. (AP Foto/Brynn Anderson) (Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

Seis pasajeros a bordo de un crucero de Royal Caribbean dieron positivo en COVID-19 cerca del fin de la travesía y fueron colocados en inmediato en cuarentena, dijo la compañía el viernes. Los pasajeros —cuatro adultos y dos niños— estaban en el Adventure of the Seas para un viaje de siete días que zarpó de Bahamas el sábado y regresó el viernes, dijo Lyan Sierra-Caro, portavoz de Royal Caribbean. Los pasajeros fueron sometidos apruebas a bordo del barco en alta mar. Los adultos estaban vacunados contra el COVID-19, dijo Sierra-Caro y uno de ello tiene síntomas leves. Los otros tres no tienen síntomas. No eran parte del mismo grupo. Los dos menores — que no viajaban con los adultos que dieron positivo — no estaban vacunados y no mostraron síntomas, dijo la vocera. Los seis son ciudadanos estadounidenses, dijo Sierra-Cano. Fueron colocados en cuarentena y las personas que viajaban con ellos fueron sometidas a pruebas y dieron negativo, dijo. Ad Sierra-Cano añadió que los seis pasajeros volarán de regreso a Estados Unidos en un transporte privado, pagado por Royal Caribbean y no van a tener que quedar en cuarentena en Bahamas. El buque estaba el viernes en Freeport, Bahamas, donde el resto de los pasajeros podían moverse libremente y desembarcar. El crucero concluye el sábado en Nassau, como estaba programado. Sierra-Cano dijo que la compañía les informará a los pasajeros sobre las infecciones una vez regresaran a bordo el viernes más tarde. Royal Caribbean Group dijo que requiere que los pasajeros de 16 años o mayores estén vacunados y provean un resultado negativo de coronavirus antes de abordar y los niños demasiado pequeños para vacunarse deben dar negativo. Todos los tripulantes están plenamente vacunados.

