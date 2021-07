Perú estrena gabinete sin ministros de Economía y Justicia

El presidente peruano Pedro Castillo llega a una ceremonia simblica de juramento en el lugar de la Batalla de Ayacucho de 1824 que sell la independencia de Espaa, como parte de los eventos del bicentenario en Ayacucho, Per, el mircoles de julio de 29 de 2021, al da siguiente de asumir la presidencia. (AP Foto/Ernesto Arias)

