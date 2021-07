Trump pidió a funcionarios a declarar elección "corrupta"

Foto del 16 de septiembre de 2020 del subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen hablando en el Departamento de Justicia en Washington. (Tasos Katopodis/Pool va AP) (UPI)

WASHINGTON – Cuando era presidente, Donald Trump llamó por teléfono a altos funcionarios del Departamento de Justicia para para pedirles declarar que la elección presidencial de 2020 fue “corrupta”, de acuerdo con notas escritas a mano por uno de los participantes en la conversación. Las notas del 27 de diciembre, dadas a conocer el viernes por la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, resaltan lo lejos que fue Trump para tratar de anular los resultados de las elecciones y conseguir el respaldo de funcionarios de la ley y de otros líderes del gobierno en ese esfuerzo. Correos electrónicos dados a conocer el mes pasado muestran que Trump y sus aliados en las últimas semanas de su presidencia presionaron al Departamento de Justicia para que investigara acusaciones infundadas de fraude electoral en 2020 y el inspector general del departamento está examinando si funcionarios trataron de subvertir los resultados. Ad “Simplemente digan que la elección fue corrupta y déjenme el resto a mí y los congresistas republicanos”, dijo Trump al secretario interino de Justicia Jeffrey Rosen, de acuerdo con notas tomadas por Richard Donoghue, un alto funcionario del departamento que estaba presente en la conversación. Las presiones son más notables porque apenas semanas antes, el propio secretario de Justicia de Trump, William Barr, había declarado que el departamento no encontró evidencia de fraude que pudiera anular los resultados. La conversación del 27 de diciembre se produjo días después de la renuncia de Barr, que dejó a Rosen a cargo del departamento en las turbulentas semanas finales de la presidencia de Trump, que incluyeron además el asalto al Capitolio el 6 de enero por partidarios de Trump cuando los congresistas certificaban el resultado electoral. “Estas notas a mano muestran que el presidente Trump le instruyó directamente a la principal agencia de ley y orden de nuestra nación que diera pasos para anular una lección limpia y justa en los últimos días de su presidencia”, dijo la presidenta de la comisión, la representante Carolyn Maloney, en una declaración. Ad Dijo que el panel comenzó a programar entrevistas con testigos. Esta semana, el Departamento de Justicia autorizó a seis testigos para que comparezcan ante la comisión.

