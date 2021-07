Gobierno de EEUU demanda a Texas por detención de migrantes

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del mircoles 16 de junio de 2021, un agente del Departamento de Seguridad Pblica en Del Rio, Texas, dirige hacia un lugar a un grupo de migrantes que cruzaron la frontera y se entregaron a las autoridades. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)