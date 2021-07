Hackers rusos se infiltraron en emails de fiscales de EEUU

Fotografa de archivo del 4 de mayo de 2021 del letrero del edificio Robert F. Kennedy del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington. Hackers rusos detrs de la campaa masiva de ciberespionaje SolarWinds se infiltraron en las cuentas de correo electrnico de algunas de las oficinas de los fiscales federales ms prominentes de todo el pas el ao pasado, inform el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes 30 de julio de 2021. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)