Fuertes vientos amenazan con agravar incendios en Hawai

Published: August 3, 2021 8:42 am

El incendio forestal en Oahu, Hawai, el 2 de agosto del 2021. (Foto cortesa de la 25ta Brigada de Aviacin del Ejrcito de Estados Unidos va AP) (25th Combat Aviation Brigade)

HONOLULU – Los bomberos avanzaban el martes en su lucha contra un incendio forestal que destruyó dos viviendas y obligó a miles de habitantes a evacuar en Hawai, pero las autoridades advirtieron que los fuertes vientos regresarán, lo que agrava la amenaza. Las autoridades levantaron las órdenes de desalojo pero advirtieron que podrían reimponerlas en cualquier momento y que la gente debe estar lista para volver a salir. “Es el peor incendio que hemos tenido en esta isla”, declaró el alcalde de la Isla Grande, Mitch Roth, en referencia a la llamarada que abarca más de 160 kilómetros cuadrados (62 millas cuadradas). “Con las condiciones de sequía que hemos tenido, esto es para preocuparse. Cuando uno ve una situación como esta en que miles de viviendas corren peligro, hay que preocuparse”, añadió. Los fuegos en Hawai son distintos a los que arden en la costa occidental de Estados Unidos: suelen brotar en zonas áridas y secas de las costas y por lo general son mucho más pequeños. Ad Si bien Hawai por lo general presenta un clima húmedo y tropical no apto para grandes incendios, éstos podrían hacerse más frecuentes debido a los efectos del calentamiento atmosférico. En años recientes la lluvia en Hawai ha ido disminuyendo y las condiciones de sequía han empeorado, según el Centro de Estudios de Sequías de Estados Unidos. Las condiciones de sequía, a su vez, han dificultado la lucha contra los incendios. Las autoridades confirmaron que dos viviendas quedaron destruidas por las llamas. Uno de los propietarios relató que trató de salvarla, pero los vientos se lo impidieron. “Traté de cavar una zanja en mi jardín para detener el incendio”, contó Joshua Kihe, de la comunidad de Waimea al Hawaii News Now. Añadió que las llamas finalmente devoraron la morada. “Definitivamente tengo que hacer un plan porque esto me ha trastocado la vida”, añadió. Otras personas se apresuraron a evacuar el lugar. Ad “Vi cómo llegaban las llamas”, expresó otro residente de Waimea, Kanani Malakaua. “Agarré los documentos importantes, subí a los niños en el auto, monté las mascotas, esto es algo aterrador para nosotros”, añadió.

