Honduras: piden pena máxima para asesino de Berta Cáceres

Volantes con la imagen de Berta Cceres, hondurea y activista ambiental y de derechos indgenas que fue asesinada, yacen en el suelo durante una protesta el da del juicio contra Roberto David Castillo Meja en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 5 de julio de 2021. (AP Foto/Elmer Martinez)

