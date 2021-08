Regresó a rematar a chico de 16 años y le disparó al menos 10 veces, según videos compartidos por la policía de Miami-Dade

Nimikae Clarke, 16, died on Feb. 13 in Kendale Lakes. Video shows he was armed and attempting to rob a BB&T customer at a drive-through ATM.

KENDALE LAKES, Fla. – Vídeos de vigilancia muestran cómo un hombre en un cajero automático del tranquilo barrio de Kendale Lakes, en el condado de Miami-Dade, resultó a la vez víctima de un intento de robo y sospechoso de asesinato. El Departamento de Policía de Miami-Dade hizo públicos el martes dos vídeos que constituían una prueba en un enredado caso ocurrido a principios de este año.

Christopher Luis estuvo implicado en dos tiroteos el 13 de febrero en el exterior del banco BB&T, cerca de la intersección de la avenida 137 del suroeste y la calle 88 del suroeste, también conocida como Kendall Drive, informó el detective Zubair Khan, según las órdenes de detención del caso. Los vídeos recién publicados muestran el segundo tiroteo.

Luis conducía una camioneta Chevrolet Silverado blanca hacia las 20:20 horas del 13 de febrero, cuando se detuvo a buscar dinero en el cajero automático del banco. Los vídeos muestran que llevaba una camiseta negra con un cartel blanco de “Gun Club” y dos iconos que mostraban armas de fuego. Tenía el arma al alcance de la mano cuando los espejos retrovisores le alertaron de una amenaza.

Video shows Nimikae Clarke, 16, and D’Angelo Davis, then 17, jump a wall and walk to sneak up on Christopher Luis to ambush him at the drive-through ATM. Davis approached the passenger-side window and Clarke approached the driver-side window. (Surveillance video screen grab)

El vídeo muestra que Nimikae Clarke, de 16 años, y D’Angelo Davis, de 17 años, se acercaron sigilosamente por detrás del camión para emboscar a Luis. Davis se acercó a la ventanilla del lado del pasajero y Clarke a la del lado del conductor.

Durante el primer tiroteo, Luis disparó su arma en defensa propia y los atracadores armados —Clarke, Davis y Stanely Al Clark Jr.— le dispararon, según los detectives. Davis y Clark, que se habían escondido tras un muro que separa el banco de la calle, huyeron. Clarke cayó cerca del cajero automático sangrando, según la policía. Luis salió del coche, cogió la pistola de Clarke y se marchó, según la policía.

Video shows Christopher Luis was wearing a 'Gun Club' shirt when he fired his weapon at an armed robber on Feb. 13 in Kendale Lakes. (Surveillance video screen grab)

El vídeo recién publicado muestra que, minutos después de escapar del intento de robo y del tiroteo, Luis volvió a la escena del crimen. Sin salir de su camioneta, utilizó el arma de Clarke para dispararle de nuevo unas 10 veces, según la policía. Mientras disparaba el arma, hablaba por teléfono diciendo que sus asaltantes le estaban disparando, según Khan. Clarke murió. El adolescente acababa de reunirse con su madre tras pasar casi dos años en un correccional de menores.

Christopher Luis returned to the crime scene to shot at a teenage boy again on Feb. 13, in Kendale Lakes. (Surveillance video screen grab)

Luis sufrió heridas de bala en el bíceps izquierdo y en la mano derecha. Los médicos lo atendieron en el Centro Médico Regional de Kendall.

Los agentes detuvieron a Clark el 24 de febrero. Y en un giro inesperado, un juez emitió una orden de detención contra Luis el 20 de abril. Los agentes lo detuvieron dos días después por agresión con agravantes con un arma de fuego. La fiscalía retiró posteriormente el caso contra Luis.

Christopher Luis was arrested in April over a February shooting in Kendale Lakes. The case was later dropped. (MDCR)

On June 14th, detectives working on a narcotics investigation in Miami-Dade’s Perrine neighborhood ran into Davis, who was armed with a stolen black Glock 43X, according to the arrest form.

For the shooting in February, Davis, now 18, and Clark, now 19, are facing charges of second-degree murder, attempted murder with a firearm, and attempted robbery with a firearm. In the case filed on June 15th, Davis is also facing two felony charges of illegally carrying a concealed firearm and third-degree grand theft.

Davis and Clark are both being held without bond. Los registros del departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami Dade muestran que Clark no está recluido en un centro del condado y que Davis está en el Centro de Detención Metrowest de Doral.

Stanely Al Clark Jr., left, and D'Angelo Davis, right, are being held without bond for charges in a Feb. 13 shooting in Kendale Lakes. (MDCR)

El volante inicial del caso:

The Miami-Dade Police Department first released this flyer in connection to the Feb. 13 shooting in Kendale Lakes. (MDPD)

La editora de la sección de noticias de Local 10, Guadalupe Monarrez, contribuyó a este informe.