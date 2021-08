Tres volcanes de Alaska en erupción expulsan lava o ceniza

En esta imagen de una cmara web, captada el jueves 5 de agosto de 2021 y proporcionada por el Observatorio de Volcanes de Alaska, se ve el volcn Pavlof en erupcin. (Observatorio de Volcanes de Alaska va AP)

Tres volcanes remotos de Alaska se encuentran en diversos estados de erupción, uno produciendo lava y los otros dos expulsando vapor y cenizas. Hasta ahora, ninguna de las pequeñas comunidades cercanas a los volcanes se ha visto afectada, comentó el jueves Chris Waythomas, geólogo del Observatorio de Volcanes de Alaska. Las cámaras web emplazadas mostraron claramente que el volcán Pavlof emitía ceniza de bajo nivel ocasionalmente, lo que llevó al observatorio a elevar el nivel de amenaza de amarillo —que indica la presencia de signos de agitación— a naranja, el cual señala que hay una erupción en curso con emisiones menores de ceniza volcánica. Nubes de ceniza se elevaban sobre la cumbre del volcán de 2.518 metros (8.261 pies) de altura, desplazándose unos 9,7 kilómetros (6 millas) hacia el sur antes de disiparse, dijo Waythomas. Pavlof es un “volcán muy sigiloso”, comentó el investigador. “Puede ponerse en marcha sin mucho aviso previo”. Ad Dijo que la montaña es un volcán de sistema abierto, lo que significa que su “sistema de tuberías magmáticas está abierto y los magmas pueden desplazarse a la superficie realmente rápido, y puede empezar a hacer erupción casi sin previo aviso”. El Pavlof es un estratovolcán cubierto de nieve y hielo ubicado en el extremo suroeste de la península de Alaska, a unos 965,6 kilómetros (600 millas) al suroeste de Anchorage. La comunidad más cercana es Cold Bay, a unos 56,3 kilómetros (35 millas) al suroeste del Pavlof, que es considerado uno de los volcanes más activos de Alaska en el arco de volcanes activos e inactivos de las islas Aleutianas. La última erupción del Pavlof fue en 2016, cuando dejó caer algo de ceniza en otra comunidad, Nelson Lagoon. El observatorio recibió el jueves reportes de personas de la comunidad de Adak acerca de una fuente de lava en la cumbre del volcán Great Sitkin. Los informes fueron confirmados más tarde vía cámara web. Ad “El hecho de que salieran a la calle y lo vieran fue algo realmente magnífico”, dijo Waythomas. Señaló que, si la actividad aumenta, Adak podría recibir ceniza del Great Sitkin, ubicado en una isla a unos 43,45 kilómetros (27 millas) de distancia. “Esta fuente de lava es un poco inusual para el Great Sitkin, pero hasta el momento ha sido bastante pasiva", comentó. El Great Sitkin, un estratovolcán con una caldera y domo, se encuentra a unos 1.851 kilómetros (1.150 millas) al suroeste de Anchorage. En tanto, el volcán Semisopochnoi, a unos 241 kilómetros (150 millas) de distancia en una isla deshabitada en el extremo oeste de las islas Aleutianas, ha estado haciendo erupción intermitentemente, y el miércoles generó una nube de ceniza que se elevó a unos 3.048 metros (10.000 pies), dijo Waythomas.

