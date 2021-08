EEUU: Acusado se declara culpable en asalto al Capitolio

ARCHIVO- En esta foto del 6 de enero del 2021, manifestantes violentos partidarios del presidente Donald Trump agarran una barrera policial en el Capitolio en Washington. Un dueo de gimnasio en Nueva Jersey se convirti el viernes, 6 de agosto, en la primera persona en declararse culpable de agredir a un agente del orden durante el asalto al Capitolio. (AP Foto/John Minchillo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)