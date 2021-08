G7 acusa a Irán de ataque contra buque petrolero

En esta imagen distribuida por Maxar Technologies se ve el buque cisterna Mercer Street frente a la costa de Fujairah, Emiratos rabes Unidos, 4 de agosto de 2021. El Reino Unido, Estados Unidos e Israel acusan a Irn del ataque al Mercer Street frente a Omn que mat a dos personas. (Imagen satelital 2021 Maxar Technologies via AP) (Maxar Technologies)

WASHINGTON – Las fuerzas armadas estadounidenses y el Grupo de los Siete acusaron el viernes a Irán de haber lanzado el ataque fatal de la semana pasada contra un buque petrolero en el mar Arábigo. El Comando Central estadounidense dijo que había colectado y analizado evidencia substancial de que el ataque del 29 de julio conta el HV Mercer Street en aguas internacionales frente a Omán en el que murieron dos personas fue ejecutado por un dron iraní cargado con explosivos militares. “Los expertos estadounidenses concluyeron sobre la base de la evidencia que este dron fue producido en Irán”, dijo el comando. Por su parte, los jefes de relaciones exteriores de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos dijeron que el ataque fue “una violación clara de la ley internacional”. Añadieron que “toda la evidencia disponible apunta claramente a Irán”. Teherán ha negado las acusaciones. El Comando Central dijo que el buque había sido atacado por tres drones, pero que los dos primeros fallaron. “El equipo investigador determinó que el extenso daño sufrido por el Mercer Street ... fue resultado de un tercer ataque con dron”. Ad Dijo que el ataque había abierto un agujero de aproximadamente 1,80 metros (6 pies) en la cabina del piloto del barco y había dañado considerablemente el interior. Añadió que un análisis del explosivo concluyó que el dron había sido equipado “para casar lesiones y destrucción”. Ausente del reporte del Comando Central fue que los drones triangulares usados en el ataque contra el Mercer Street fueron empleados también en ataques en el 2019 contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí, que temporalmente redujeron a la mitad la producción del reino y dispararon los precios del crudo. Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron esos ataques, pero la distancia entre su territorio y los dos sitios atacados fue casi seguramente demasiado grande para que ellos pudiesen haberlos lanzado, dicen expertos. En enero, la Guardia revolucionaria de Irán al parecer usó el mismo tipo de dron en un ejercicio mostrado en la televisión estatal.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.