EEUU promedia 100.000 infecciones nuevas de COVID-19 al día

Decenas de pasajeros esperan en fila para obtener una prueba de COVID-19 y poder viajar al extranjero en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, el viernes 6 de agosto de 2021, en Fort Lauderdale, Florida. Las cancelaciones de vuelos recientes hicieron que muchos pasajeros volvieran a realizarse pruebas mientras que otros no pudieron obtener la prueba localmente debido a las largas filas causadas por el aumento de la variante delta. (AP Foto/Marta Lavandier)

(Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.)