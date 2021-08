5 claves del reporte climático de Naciones Unidas

Despus de aos de muy pocas lluvias, el lecho de la laguna de Suesca se encuentra seco y agrietado, en Suesca, Colombia, el mircoles 17 de febrero de 2021. La laguna, que depende de las precipitaciones, ha sufrido una severa deforestacin y erosin, que junto con el impacto adicional del cambio climtico ha provocado una reduccin significativa de su nivel de agua. (AP Foto/Fernando Vergara)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)