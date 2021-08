Aviones extintores reanudan vuelo en incendio en California

Full Screen 1 / 2 Un camin de bomberos pasa por el centro de Greenville, que qued en gran parte destruido por el incendio Dixie, el viernes 6 de agosto de 2021 en el condado Plumas, California. (AP Foto/Noah Berger)

El humo denso que contenía los vientos y las temperaturas en la zona del incendio forestal más grande en la historia de California se disipó el lunes, lo que permitió que los aviones extintores se reincorporaran a la batalla para contener el enorme incendio Dixie. Los cielos recién despejados permitirán el regreso al vuelo de más de un veintena de helicópteros y dos aviones cisterna, y facilitará el movimiento de las tripulaciones en tierra. “Con este tipo de clima, aumentará la actividad de los incendios. Pero lo bueno es que podemos sacar los aviones”, dijo el portavoz de bomberos Ryan Bain. No se espera que los vientos alcancen la fuerza que tuvieron la semana pasada y que contribuyeron a extender las llamas. Pero siguen siendo una preocupación para los bomberos que soportan arduas condiciones en su misión de proteger miles de hogares amenazados. Alimentado por poderosas ráfagas y vegetación completamente seca, el fuego incineró gran parte de la pequeña comunidad de Greenville el miércoles y jueves pasado. Al menos 627 casas y otras estructuras quedaron destruidas para el lunes y otras 14.000 construcciones están amenazadas en Sierra Nevada, en el norte. Ad Los informes de daños son preliminares porque los equipos de evaluación no pueden ingresar a muchas áreas, dijeron las autoridades. El incendio Dixie, llamado así por la carretera donde comenzó hace casi cuatro semanas, creció a un área de 1.980 kilómetros cuadrados (765 millas cuadradas) el domingo por la noche y solo estaba contenido en un 21%, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Ha quemado el doble de lo que mide la ciudad de Nueva York. El incendio se convirtió en el más grande en la historia registrada de California, superando el de Creek el año pasado en la región agrícola del valle central del estado.

