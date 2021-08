Bolivia llama Saphi a momia repatriada de EEUU hace 2 años

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Guas espirituales aymaras participan en el nombramiento de la momia de una nia Inca ahora llamada Saphi, una palabra quechua que significa Raz, durante la conmemoracin del Da Internacional de los Pueblos Indgenas del Mundo en el Museo Nacional de Arqueologa en La Paz, Bolivia, el lunes. 9 de agosto de 2021. Saphi, la momia, regres hace dos aos a Bolivia, 129 aos despus de que fuera donada al museo de la Universidad Estatal de Michigan en 1890.. (AP Foto/Juan Karita)