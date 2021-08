EEUU: Policía esposa a agente inmobiliario que mostraba casa

Este fotograma del 1 de agosto de 2021 provedo por la polica de Wyoming, Michigan, muestra a un agente de polica mientras esposa al agente de bienes races Eric Brown afuera de la casa que estaba mostrando a un posible comprador. La polica esposo a Brown, a su cliente y al hijo de este despus que un vecino reportara que tres personas de raza negra haban entrado en la casa en venta. (Departamento de Polica de Wyoming va AP)

WYOMING, Mich. – La policía de una localidad del oeste de Michigan esposó a un agente inmobiliario, a su cliente y al hijo de éste después de que un vecino denunciara por error que tres personas habían entrado a una casa. Los tres son de raza negra. El agente de bienes raíces, Eric Brown, declaró a WOOD-TV que la reacción de la policía se sintió agresiva, refiriéndose a que dos de los cinco oficiales sacaron sus armas durante el operativo del 1 de agosto en Wyoming. “Estoy bastante ansioso, tenso, incluso asustado, sobre cómo puedo protegerme si voy a mostrar una casa en venta y alguien llama a las autoridades”, dijo Brown. ”¿Soy criminal de forma automática? Porque más o menos así nos trataron”. El Departamento de Policía de Wyoming defendió la actuación de sus agentes y dijo que se apegaron al protocolo de una denuncia de allanamiento de morada. En un comunicado, el departamento anunció que la directora Kimberly Koster se puso en contacto con los afectados para reunirse con ellos. Ad Roy Thorne, cliente de Brown, calificó la experiencia de “traumática” tanto para él como para su hijo. El departamento hizo públicas las imágenes de las cámaras corporales que muestran a los agentes esposándolos. Uno de los agentes tenía el arma desenfundada y apuntaba a Thorne mientras salía de la casa siguiendo las órdenes de la policía. Thorne dijo que ese policía se disculpó, “pero de todos modos, el daño está hecho”. “Mi hijo estaba perturbado, no había visto nada parecido... nunca lo olvidará”, dijo. Las imágenes también muestran que la policía puso a Thorne en el asiento trasero de una patrulla con la puerta abierta después de esposarlo. “En definitiva no voy a comprar esta casa”, dice Thorne en el video, tras explicar que estaba visitándola con su agente inmobiliario.

