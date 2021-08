Maduro: Diálogo preliminar con la oposición va "bien"

El presidente venezolano Nicols Maduro le arregla la mascarilla a una de sus nietas el domingo 8 de agosto de 2021 antes de depositar su voto en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Escuela Ecolgica Bolivariana Simn Rodrguez del vecindario Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matas Delacroix)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)