Panamá suma a hospitales privados en vacunación contra COVID

Manuela Meneses, de 13 aos, es inoculada con una dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en la escuela Jos Mara Torrijos, en la Ciudad de Panam, el mircoles 14 de julio de 2021. Las autoridades sanitarias panameas comenzaron a vacunar a adolescentes mayores de 12 aos con alguna enfermedad crnica o discapacidad en momentos en que el pas centroamericano enfrenta una tercera ola de nuevas infecciones por cornavirus. (Foto AP/Arnulfo Franco)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)