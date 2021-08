Hochul, primera mujer que gobierna NY tras salida de Cuomo

La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, durante una ceremonia de inauguracin en el Bronx, Nueva York, el martes 4 de mayo de 2021. (AP Foto/Seth Wenig, File) (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

Como vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lleva años en giras siendo la cara amable del gobierno, visitando remotas cafeterías y fábricas en cada uno de los 62 condados del estado para incontables ceremonias de inauguración y animados eventos cívicos. Ahora, ante la renuncia del martes del gobernador Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual, su próxima parada será el Capitolio estatal en Albany. Hochul se convertirá en la primera mujer que gobierna el estado una vez que entre en efecto la renuncia de Cuomo dentro de dos semanas. “Como alguien que ha servido en todos los niveles del gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para dirigir como la gobernadora 57 del estado de Nueva York”, dijo el martes en un comunicado. La demócrata centrista del occidente de Nueva York, ha trabajado a la sombra de Cuomo durante sus dos periodos en el puesto, pero la semana pasada se unió a otros políticos para denunciar al gobernador luego de que una investigación independiente concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres durante su mandato. Ad “Les creo a estas valientes mujeres”, escribió Hochul, quien calificó el comportamiento de Cuomo de “repulsivo e ilegal” en un comunicado del martes pasado. Luego de que Cuomo anunciara su decisión de dimitir, Hochul dijo que era “lo correcto y lo mejor para los neoyorquinos”. Para muchos neoyorquinos, Hochul es una incógnita, al ocupar un puesto desde 2015 que es en su mayor parte ceremonial. En una tarde típica a finales de julio, anunció fondos para capacitación laboral en Utica, conversó sobre la manufactura en Rome e hizo una gira en el centro de Cazenovia con el alcalde del pequeño pueblo. Para nada comparable con las presentaciones del determinadamente notorio Cuomo, quien realiza prácticamente todo su trabajo desde Albany y la ciudad de Nueva York, y cuyos informes diarios del coronavirus se convirtieron en eventos nacionales en lo álgido de la pandemia. Hochul no ha sido parte del círculo interno de asistentes y aliados de Cuomo. Su nombre no se mencionó en el reporte de investigación, difundido por la fiscal estatal Letitia James, que detalla no sólo las denuncias de acoso contra Cuomo, sino también los intentos de su personal de desacreditar a algunas de sus acusadoras. Ad Pero a sus 62 años, Hochul es una política experimentada, quien ha participado en 11 campañas que la han llevado desde la junta de su pueblo hasta el Congreso, en donde representó a un distrito conservador del occidente de Nueva York tras una sorprendente victoria en el 2011 en una elección especial para ocupar una vacante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

