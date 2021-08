Nissan cerrará temporalmente una planta por falta de chips

En esta imagen del 8 de febrero de 2012, se ven vehculos reflejados en un logotipo de Nissan Motors Co. en una sala de exhibiciones en el distrito comercial Ginza, de Tokio. (AP Foto/Shizuo Kambayashi, Archivo) (AP2012)

DETROIT – La enorme fábrica de Nissan en Smyrna, Tennessee, cerrará por dos semanas a partir del lunes debido a la escasez de chips provocada por un brote del coronavirus en Malasia, informó la automotriz el martes. Se trata de uno de los cierres más prolongados de cualquier planta automotriz de este tamaño en Estados Unidos desde finales del año pasado, cuando inició la escasez de semiconductores, situación que ha perjudicado a la producción automotriz de todo el mundo. Nissan indicó que se quedó sin chips debido a un brote de COVID-19 en una fábrica en Malasia. Espera que la producción se reanude el 30 de agosto. El complejo de Tennessee, de 557.000 metros cuadrados (6 millones de pies cuadrados) y en el que trabajan 6.700 personas, fabrica seis modelos de Nissan, incluyendo la mini-SUV Rogue, el modelo más vendido de la compañía en Estados Unidos. Los analistas afirman que el cierre de la planta durante dos semanas es indicativo de que los problemas de escasez de semiconductores podrían no llegar a su fin este año, como esperaban muchos de los ejecutivos de la industria. Ad Pocas fábricas en Estados Unidos han cerrado por dos semanas consecutivas, y generalmente se trata de plantas que producen un menor volumen y autos mucho menos rentables, como los sedanes. Las automotrices han intentado conservar sus chips para las plantas en las que se fabrican sus vehículos más vendidos, en particular camionetas y pickups. Sin embargo, las fábricas de pickups también han sufrido de cierres esporádicos, incluyendo tres de General Motors esta semana. El analista de investigación de Guidehouse, Sam Abuelsamid, dijo que la planta de Smyrna es crucial para las operaciones de Nissan y que su cierre temporal es una señal de que aún está lejos el fin de la escasez de semiconductores. “Parece que al menos se prolongará hasta el próximo año”, declaró. Debido a los continuos brotes de COVID-19 en distintos puntos de la cadena de suministro de semiconductores en Asia y otras regiones, los problemas de abastecimiento podrían ser incluso más prolongados, aseguró Abuelsamid.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.