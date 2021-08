Bolsonaro pierde votación en congreso tras desfile militar

Mujeres ofrecen flores a un soldado en un gesto de oposicin al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, despus de que una caravana militar pasara ante el palacio presidencial de Planalto y estacionara ante la sede de la Marina en Brasilia, Brasil, el martes 10 de agosto de 2021. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufri una importante derrota en el congreso cuando los legisladores brasileos no aprobtaron su propuesta de exigir recibos impresos de algunos dispositivos de voto electrnico. Las voces crticas sealaron que el desfile militar realizado unas horas antes pareca un intento de intimidar a la oposicin. (AP Foto/Eraldo Peres)

