Enorme incendio forestal en California sigue creciendo

Un venado camina entre casas y vehculos destruidos por el incendio Dixie, en el condado Plumas, California, el 6 de agosto de 2021. (AP Foto/Noah Berger)

El mayor incendio forestal en la historia de California seguía creciendo el miércoles luego de destruir más de 1.000 estructuras, casi la mitad de ellas viviendas, mientras las autoridades de Montana ordenaron evacuaciones en momentos en los que un fuego avivado por el viento se dirigía hacia varias comunidades remotas. Los peligrosos siniestros estaban entre unos 100 incendios de gran tamaño que arden en 15 estados de la nación, principalmente en el occidente, donde las condiciones históricas de sequía han dejado las tierras resecas y listas para la ignición. El extremo oriental del enorme incendio Dixie en el norte de California se intensificó el martes luego de que aumentaron los vientos por la tarde, informaron los bomberos. El incendio, que arde entre árboles, maleza y pasto seco, ha destruido por lo menos 1.045 estructuras, incluidas 550 viviendas, en el norte de la Sierra Nevada. Imágenes satelitales mostraron la escala de destrucción en la pequeña comunidad de Greenville, la cual se quemó tras ser azotada por las llamas la semana pasada. Ad El incendio Dixie, nombrado por el camino en el que estalló el 14 de julio, cubría para el miércoles por la mañana unos 2.027 kilómetros cuadrados (783 millas cuadradas) y estaba contenido en un 30%, de acuerdo con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE por sus siglas en inglés). Por lo menos 14.000 casas ubicadas en zonas remotas seguían bajo amenaza. El incendio Dixie es el fuego más grande que se haya registrado en la historia de California y el de mayor tamaño que actualmente está ardiendo en Estados Unidos. Es aproximadamente la mitad del tamaño del August Complex, una serie de incendios provocados por un rayo en 2020 en siete condados que se combatieron conjuntamente y que las autoridades estatales consideran el mayor incendio forestal de California en general. La causa del incendio está bajo investigación. La compañía Pacific Gas & Electric ha dicho que pudo haber estallado cuando un árbol cayó sobre uno de sus cables eléctricos. Ad El fin de semana pasado, las autoridades de California arrestaron a un hombre que es sospechoso de haber provocado un incendio en zonas boscosas remotas cercanas al incendio Dixie.

