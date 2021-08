A un mes de marcha: Cuba ofrece cambio económico, no político

La polica detiene a un manifestante antigubernamental el domingo 11 de julio de 2021 durante una protesta en La Habana, Cuba. Familiares y amigos de cubanos que fueron arrestados en medio de las inditas protestas han confirmado que las autoridades judiciales cubanas estn desarrollando juicios sumarios contra los manifestantes. (AP Foto/Ramn Espinosa)

