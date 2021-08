Centro de la NASA en Ohio cambia nombre a Neil Armstrong

Fotografa de archivo de 1969 de Neil Armstrong en su traje de astronauta. (AP Foto) (1969 AP)

A una instalación de investigación de la NASA en Ohio le cambiaron el nombre a Neil Armstrong, en honor al astronauta que nació en el estado y regresó ahí poco tiempo después de convertirse en el primer hombre en caminar en la Luna. Senadores del estado dirigieron los esfuerzos para cambiar el nombre de la Estación NASA Plum Brook a la Instalación de Pruebas Neil A. Armstrong en Sandusky. El republicano Rob Portman dijo que comentó la idea con Armstrong en 2012, poco antes de la muerte del astronauta, pero no se sentía cómodo con la atención que generaría. “Nunca se trataba de él. Se trataba de la misión”, dijo Portman el miércoles en una ceremonia de cambio de nombre. La NASA y la familia de Armstrong apoyaron el cambio, agregó. El hijo de Armstrong, Mark Armstrong, dijo que las primeras misiones espaciales demostraron a las personas en todo el mundo que podían hacer cosas que nunca imaginaron. Ad “Eso empodera más que cualquier avance científico”, dijo. “Empodera más que el transistor, más que la computadora. Porque es ilimitado. Y es lo que tenemos que recordarle a las personas”. Armstrong nació en las afueras de Wapakoneta en 1930, tomó las primeras lecciones de vuelo en una pista de aterrizaje cercana y a los 16 años voló solo por primera vez. Después del alunizaje en 1969, dio clases en la Universidad de Cincinnati.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.