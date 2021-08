EEUU mantiene distancia en lucha Talibán-fuerzas afganas

Combatientes talibanes y afganos se renen alrededor del cuerpo de un miembro de las fuerzas de seguridad que fue asesinado, el mircoles 11 de agosto de 2021, en la ciudad de Farah, capital de la provincia de Farah, en el suroeste de Afganistn. (AP Foto/Mohammad Asif Khan)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)