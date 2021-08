Congreso seguirá investigando a Cuomo hasta que deje puesto

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se prepara para abordar un helicptero despus de anunciar su renuncia el 10 de agosto de 2021 en Nueva York. La Asamblea (legislativo estatal) anunci el viernes 13 de agosto de 2021 que desistir de la investigacin hacia un juicio poltico de Cuomo apenas se materialice su renuncia. (AP Foto/Seth Wenig)

