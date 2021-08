Durham presenta evidencia a jurado en pesquisa de Rusia

Retrato del 2018 proporcionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de John Durham. (U.S. Department of Justice via AP, File)

WASHINGTON – John Durham, el fiscal federal designado para investigar los orígenes de la pesquisa de Rusia, ha presentado evidencia a un jurado investigador como parte de su investigación, informó el viernes una persona familiarizada con el asunto. El desarrollo es una señal potencial de que Durham podría presentar cargos criminales adicionales a los que presentó el año pasado contra un antiguo abogado del FBI que reconoció alterar un documento relacionado con la campaña del presidente Donald Trump que había estado bajo supervisión del FBI. También se anticipa que Durham termine un reporte en algún momento. Un vocero del Departamento de Justicia se negó a comentar porque la investigación está en curso. El Wall Street Journal reportó la mañana del viernes que Durham presentaría evidencia a un jurado investigador y sopesaría presentar cargos contra algunos empleados del FBI y otras personas fuera del gobierno. Una persona familiarizada con el asunto confirmó el uso de Durham del gran jurado a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa. Ad Durham fue designado al puesto en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, con una orden de examinar cómo el FBI y la comunidad de inteligencia investigaron la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y la posible coordinación con la campaña presidencial de Trump. Su equipo ha entrevistado a varios funcionarios en el Departamento de Justicia y la CIA, incluso a John Brennan, el exdirector de la agencia. La investigación de Durham es independiente a otra pesquisa separada del inspector general del Departamento de Justicia, cuyo informe en diciembre de 2019 halló errores y omisiones significativas en las solicitudes de la FBI para monitorear la comunicación del ex asesor de campaña de Trump, Carter Page.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.