Julio, el mes más caluroso en 142 años, dice la NOAA

Esta imagen facilitada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) muestra las diferencias de temperatura de los valores promedios en julio de 2021 en el mundo. (Centros Nacionales para la Informacin Ambiental de la NOAA va AP)

La Tierra tuvo en julio su mes más caluroso en 142 años de registros, dijeron funcionarios de meteorología de Estados Unidos. Con olas de calor en diversas partes de Estados Unidos y Europa, el planeta tuvo el mes pasado una temperatura promedio de 16,73 grados Celsius (62,07° Fahrenheit), superando el máximo histórico de julio de 2016, que fue igualado el mismo mes de 2019 y 2020, dijo el viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés). El margen fue de apenas 0,01° C (0,02° F). Los últimos siete julios, de 2015 a 2021, han sido los más calurosos de los que se tenga registro, señaló la climatóloga de la NOAA Ahira Sanchez-Lugo. El mes pasado fue 0,93° C (1,67° F) más caliente que el promedio de julio en el siglo XX. “En este caso, el primer lugar es el peor lugar”, dijo el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, en un comunicado. “Este nuevo récord se suma a la preocupante ruta que el cambio climático ha marcado para el planeta”. Ad “Esto es el cambio climático”, señaló el científico climático de la Universidad Estatal de Pensilvania Michael Mann. “Es un signo de exclamación en un verano de calor, sequía, incendios forestales e inundaciones sin precedentes”. Esta semana, un prestigioso panel científico de Naciones Unidas alertó sobre el agravamiento del cambio climático causado por la quema de carbón, petróleo y gas natural, y otras actividades humanas”. El calentamiento del suelo en el oeste de América del Norte y partes de Europa y Asia propició que el calor alcanzara el máximo histórico, señaló Sanchez-Lugo. Aunque la temperatura mundial apenas fue poco mayor a la del récord, lo que la superó fue la temperatura del suelo en el hemisferio norte, agregó. Las temperaturas en el hemisferio norte fueron 0,19° C (un tercio de grado Fahrenheit) más altas que el máximo histórico de julio de 2012, que en temperaturas récord es “un amplio margen”, afirmó Sanchez-Lugo. Ad Julio es en general el mes más caliente del año en el planeta, así que julio de este año es también el mes más caliente del que se tenga registro.

