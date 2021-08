México: 5,2 millones dejaron la escuela en la pandemia

El presidente Andrs Manuel Lpez Obrador habla el viernes 13 de agosto de 2021 en una ceremonia para conmemorar el 500mo aniversario de la cada de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, en el Zcalo, la plaza principal de la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

