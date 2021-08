Bolivia busca revertir baja vacunación con alimentos

Una trabajadora municipal le entrega una bolsa de fideos a una mujer despus de que la inocularon con una dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19 durante una campaa de inmunizacin para mayores de 18 aos, en El Alto, Bolivia, el sbado 14 de agosto de 2021.

LA PAZ – Las autoridades de la ciudad boliviana de El Alto buscan revertir la baja vacunación de su población contra el COVID-19 ofreciendo incentivos alimenticios, mientras llegaba al país andino un nuevo lote del inoculante ruso Sputnik V que se aplicará a personas que esperan por la segunda dosis. El Alto, que es vecina a La Paz, “está en el último peldaño de vacunación” de toda la nación, informó el sábado el ministro de Salud, Jeyson Auza, en un acto en el que junto con el presidente Luis Arce, la alcaldesa de esa ciudad, Eva Copa, relanzaron la campaña de inmunización. La alcaldía de El Alto determinó que a las personas que se hagan inocular se les dé a cambio alimentos como fideos y arroz, entre otros. Además, se habilitaron más centros de vacunación, y el gobierno les donó a la ciudad un par de refrigeradores para mantener la cadena de frio de los viales. Las personas hicieron largas filas. Nair Altamarino, una estudiante, dijo a The Associated Press que se hizo inocular para cuidar su salud y afirmó que no lo pudo hacer antes por falta de tiempo. Además, llamó a que sus vecinos se vacunen y que no crean en “mentiras” sobre las vacunas difundidas en las redes sociales. Ad Arce pidió a la ciudadanía a que se vacune para estar prevenidos para una cuarta ola y para que se pueda reactivar la economía. Entretanto, la nación andina recibió por la mañana un nuevo lote de 125.000 dosis de Sputnik V que se había retrasado, lo que ocasionó incertidumbre en las personas que recibieron su primera dosis hace más de 90 días. El pasado fin de semana llegó un envío similar. Arce también anunció que llegarán vacunas de AstraZeneca donadas por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud informó que hasta el momento un 28% de la población ha recibido las dos dosis y el 40% la primera de un universo de 7.1 millones de personas. La pandemia, que está en descenso con menos de mil nuevos casos por día, ha contagiado a más de 481.600 y ocasionado la muerte a más de 18.000 en el país, según las autoridades.

