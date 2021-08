Blinken dice “esto no es Saigón”, sobre salida de Afganistán

August 15, 2021 11:14 am

El secretario de Estado, Antony Blinken, da una conferencia de prensa en el Departamento de Estado en Washington el 2 de agosto de 2021. (Brendan Smialowski/Pool via AP, File)

WASHINGTON – El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró el domingo que Estados Unidos está evacuando al personal restante en la embajada en Kabul mientras los talibanes ingresan a la capital afgana. Pero minimizó la salida apresurada de Estados Unidos, diciendo que “esto evidentemente no es Saigón”. Hablando en el programa “This Week” del canal ABC el domingo, Blinken dijo: “Nuestra gente se está yendo de allí (del complejo) y se está mudando al aeropuerto”. El jefe de la diplomacia estadounidense también confirmó que los trabajadores de la embajada de Estados Unidos están destruyendo documentos y otros artículos antes de irse, pero insistió en que “se está haciendo de manera ordenada y con las fuerzas estadounidenses allí para garantizar que podemos hacerlo de forma segura”. Esto sucede mientras helicópteros militares estadounidenses se elevaban desde los terrenos de la sede consular. Los funcionarios estadounidenses buscan evitar que material sensible caiga en manos de los talibanes. Ad A principios de año, el presidente Joe Biden minimizó la idea de que los talibanes pudieran capturar el país, o que la guerra de Afganistán terminara en escenas que recordaran a Vietnam, con helicópteros militares despegando de los tejados de las embajadas. Blinken defendió la decisión de Biden de poner fin a la misión militar estadounidense de casi 20 años en Afganistán, diciendo que fue parte de un acuerdo de retirada que el entonces presidente Donald Trump alcanzó con los talibanes en 2020. Si Biden hubiera cancelado la retirada, “habríamos vuelto a la guerra con los talibanes” y nos habríamos visto obligados a enviar miles de fuerzas estadounidenses a Afganistán, dijo el secretario. __ Ellen Knickmeyer colaboró desde Oklahoma City.

