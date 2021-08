Minneapolis: Jueza ordena reformular pregunta sobre policía

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 17 de febrerode 2021, el jefe de la polica de Minneapolis, Medaria Arradondo, hace declaraciones a la prensa acompaado del alcalde, Jacob Frey (atrs), en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune va AP, Foto compartida, Archivo)

Una jueza dispuso que se reformule parte de una pregunta sobre el futuro del Departamento de Policía de la ciudad que será incluida en una papeleta que pronto tendrán ante sí los electores de Minneapolis. La propuesta se ha convertido en un tema crucial en las elecciones de noviembre y ha atraído la atención nacional, y recursos, para que los ciudadanos decidan el futuro de la seguridad pública de la ciudad tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía. La jueza de distrito del condado Hennepin, Jamie Anderson, ordenó el viernes a la ciudad retirar una nota explicativa que esboza los detalles de la propuesta a los electores, publicó el periódico Star Tribune. “La función adecuada de la papeleta es asistir al elector a que identifique de manera sencilla y exacta qué es por lo que está votando”, escribió Anderson. “Incluso al servicio de este principio, los intentos para aclarar a los electores temas de buena fe pueden crear una ventaja injusta de una manera u otra si se permite información superflua”. Ad El comité de acción política, Yes 4 Minneapolis, circuló peticiones a principios de año y reunió suficientes firmas para incluir una propuesta ante los electores. El alcalde y el Ayuntamiento debían determinar el texto que estaría en la papeleta. Las autoridades de la ciudad aprobaron el texto en la papeleta en que se pregunta a los electores si quieren “suprimir y sustituir al Departamento de Policía con un Departamento de Seguridad Pública que utilice un enfoque integral de salud pública y que incluya a agentes del orden público con licencia (policías) si es necesario, para cumplir sus responsabilidades de seguridad pública”. El texto remitía a los electores a una nota explicativa adjunta que ofrecía más detalles. Yes 4 Minneapolis demandó a la ciudad con el argumento de que carecía de la autoridad para incluir la nota explicativa y que el contenido era “confuso”. Anderson dijo que la ciudad puede incluir notas explicativas, pero que la redacción de esta propuesta particular era “problemática”. La fiscalía de la ciudad señaló que revisaba la orden para decidir su respuesta.

