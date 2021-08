Colombia: expresidente Uribe declara sobre falsos positivos

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 8 de octubre de 2019, el senador y expresidente lvaro Uribe llega a la Corte Suprema para ser interrogado en una investigacin por cargos de manipulacin de testigos en Bogot, Colombia. El expresidente Uribe dio su versin el lunes 16 de agosto de 2021 sobre los llamados "falsos positivos" durante el conflicto armado del pas a la Comisin de la Verdad. (AP Foto/Ivan Valencia, Archivo)

