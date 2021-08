Agencias de EEUU borran páginas web para proteger a afganos

Una computadora muestra una pgina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con las palabras "Access Denied" (Acceso denegado) el martes 17 de agosto de 2021, en Washington. Mltiples agencias federales de Estados Unidos que operaron en Afganistn y trabajaron con ciudadanos afganos estn depurando apresuradamente sus pginas web, eliminando artculos y fotos que podran poner en peligro a esos civiles y que ahora temen sufrir represalias de los talibanes. (AP Foto/Jenny Kane)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)