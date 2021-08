Policía: Hombre baleado en Holiday Park después de perseguir a la gente con un cuchillo

Man shot in Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Fla. – Un hombre recibió un disparo el martes por la mañana en Holiday Park en Fort Lauderdale después de perseguir a personas mientras estaba armado con un cuchillo, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 5:15 a.m. en el parque en 1150 G Harold Martin Dr.

Según Sgt. Deanna Greenlaw, portavoz del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, testigos dijeron a los oficiales que una de las personas que el hombre perseguía sacó un arma y le disparó, golpeándolo una vez en la pierna.

El hombre luego logró llegar a una gasolinera cercana en la cuadra 1400 de East Sunrise Boulevard, donde pidió ayuda a un empleado.

Erica Thomas, quien trabaja en la gasolinera Chevron y que conoce al hombre, dijo que llamó al 911 después del tiroteo.

“Vino golpeando la ventana”, dijo. “Él me decia, ‘Ayúdame, sis. Me dispararon, me dispararon’. Y pensé que estaba jugando al principio, pero luego se desmayó. Así que salí corriendo por la puerta, traté de ayudarlo y le veo dos orificios de bala en la pierna y uno en el estómago”.

Ad

Thomas dijo que el hombre entró y salió de la conciencia.

De acuerdo con Greenlaw, el hombre que recibió un disparo sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida. Ella dijo que él no cooperaba con los oficiales y dijo que no quería procesar.

Greenlaw dijo que las autoridades no han podido localizar al otro individuo involucrado en el tiroteo u otras víctimas que el hombre supuestamente perseguía.