Perú busca juzgar a Fujimori por venta de armas a las FARC

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 25 de octubre de 2013, el expresidente encarcelado Alberto Fujimori asiste a su audiencia en una base policial en las afueras de Lima, Per. Fujimori enfrentaba nuevos cargos el 1 de marzo de 2021, acusado de ser el autor intelectual de la esterilizacin contra su voluntad de ms de mil mujeres indgenas quechuas durante su gestin. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

