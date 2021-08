Robot Perséfone guía a visitantes por cueva griega

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Persfone gua a visitantes dentro de la cueva Alistrati, a unos 135 kilmetros (84 millas) al noreste de Salnica, Grecia, el lunes 2 de agosto de 2021. Persfone, considerado el primer robot del mundo utilizado como gua turstico dentro de una cueva, ha recibido visitantes a la cueva de Alistrati desde mediados de julio. (AP Foto/Giannis Papanikos)