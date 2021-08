EEUU: Al menos 13 países recibirán a afganos evacuados

En esta imagen facilitada por el Cuerpo de Infantera de Marina de Estados Unidos, un efectivo estadounidense escolta a evacuados en el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistn, el viernes 20 de agosto de 2021. (Cabo Davis Harris/Cuerpo de Infantera de Marina de Estados Unidos va AP)

WASHINGTON – Trece países, entre ellos cuatro de Latinoamérica, han acordado hasta el momento recibir al menos temporalmente a afganos evacuados de Afganistán, y una docena más de naciones aceptaron servir de puntos de tránsito para los desalojados, dijo el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En un comunicado, Blinken señaló que algunos posibles refugiados afganos a los que aún no se autoriza su reasentamiento en Estados Unidos serán albergados en instalaciones de Albania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Kosovo, Macedonia del Norte, México, Polonia, Qatar, Ruanda, Ucrania y Uganda. Los países de tránsito son Bahréin, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Italia, Kazajistán, Kuwait, Qatar, Tayikistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. “Nos sentimos alentados por otros países que también están considerando prestar apoyo. Nuestra mayor prioridad es la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, y cumplir nuestros compromisos con los ciudadanos de naciones aliadas y los afganos que están en riesgo”.

