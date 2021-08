AP llama a DeSantis a cesar hostigamiento de reportero

El gobernador de Florida Ron DeSantis habla en la inauguracin de un sitio de administracin del tratamiento para el COVID-19 Regeneron en Pembroke Pines, Florida, el 18 de agosto del 2021. (AP Foto/Marta Lavandier) (Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.)

NEW YORK – The Associated Press llamó el viernes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a poner fin a la “conducta de hostigamiento” por parte de una de sus asistentes de prensa contra un reportero de la AP que recibió amenazas y otro tipo de abuso en internet. La directora general entrante de AP, Daisy Veerasingham, envió una carta a DeSantis en la que protesta por tuits de la secretaria de prensa Christina Pushaw dirigidos a un reportero afincado en Tallahassee, Florida, en respuesta a un artículo que él escribió en el que señala que uno de los principales donantes de DeSantis tiene inversiones en una compañía que produce el tratamiento para el COVID-19 Regeneron. DeSantis ha estado promoviendo ese tratamiento en el estado. En un tuit que fue borrado posteriormente, Pushaw retuiteó el artículo con el mensaje “arrástrenlos”, lo que llevó a mensajes ofensivos contra el reportero. DeSantis debería “asegurarle al pueblo de Florida que no hay cabida” para ese tipo de conducta en su gobierno, escribió Veerasingham, quien se convertirá en directora general de la AP en enero. Ad “Aunque podemos discrepar sobre artículos, es inaceptable y peligroso que un funcionario público aliente el hostigamiento sistémico de periodistas”, escribió Veerasingham. Pushaw dijo que ella no tuvo intención de que su comentario de “arrástrenlos” fuese tomado como una amenaza y que borró el tuit porque se dio cuenta de que no todo el mundo sabría lo que significa.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.