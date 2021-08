Chico de 5 años recorre el Appalachian Trail

Harvey Sutton, de 5 aos, al llegar a Bigelow Preserve, Maine, tras recorrer el Appalachian Trail con sus padres, el 23 de julio de 2021. (Joshua Sutton via AP) (Joshua Sutton)

Un niño de 5 años es el más reciente en una lista de jóvenes que han recorrido la totalidad del sendero montañista conocido como Appalachian Trail. Harvey Sutton, quien empieza kindergarten el viernes, es uno de los más jóvenes en lograr la hazaña. Lo hizo al acompañar a sus padres, quienes hicieron la trayectoria de más de 3.300 kilómetros (2.100 millas) en 209 días. El pequeño dice que fue difícil, pero que se divirtió viendo ranas, lagartos y otros animalitos y, particularmente, comiendo tortillas de mantequilla de maní. “Las partes rocosas fueron difíciles pero divertidas. No nos aburrimos para nada”, comentó el chiquillo por teléfono desde Virginia, donde vive con sus padres, Josh y Cassie Sutton. Los padres estaban tan atentos de su hijo que les distrajo del dolor y agotamiento natural de esa travesía. “Esta aventura nos ha unido y nos ha fortalecido como familia”, expresó Cassie Sutton. Ad Otros chicos han hecho el recorrido que va de Springer Mountain, Georgia hasta el Mount Katahdin en Maine. Hay incluso bebés que lo han hecho, cargados en mochilas por sus perseverantes padres. Harvey tenía 4 años cuando sus padres iniciaron el recorrido en enero, y cumplió los 5 antes de que lo terminaron en Maine la semana pasada.

