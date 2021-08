EEUU: Corte mantiene moratoria de desahucios

El casero Gary Zaremba es entrevistado a la entrada de uno de sus edificios el jueves 12 de agosto del 2021, en Queens, en la ciudad de Nueva York. Los arrendadores estadounidenses dicen que han sufrido financieramente debido a varias moratorias federales, estatales y locales a los desalojos decretadas por la pandemia de coronavirus. (AP Foto/John Minchillo)

