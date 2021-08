Grace regresa a la costa mexicana con fuerza de huracán

Un cartel derribado por los vientos del huracn Grace cruza una autopista en Tulum, estado de Quintana Roo, Mxico 19 de agosto de 2021. Grace perdi fuerza, pero se pronostica que volver a tocar tierra en Mxico con fuerza de huracn el viernes 20. (AP Foto/Marco Ugarte)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)