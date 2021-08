Muere inesperadamente orca en SeaWorld San Diego

Fotografa del 18 de marzo de 2015 proporcionada por SeaWord de la orca Amaya nadando en el parque. (SeaWorld va AP)

Una orca murió inesperadamente en SeaWorld San Diego y de momento se desconoce el motivo, informó el viernes el acuario y parque de diversiones. La hembra de 6 años llamada Amaya murió el jueves, y la causa de su muerte no se sabrá hasta que lleguen los resultados completos de una autopsia, lo que podría tardar semanas, según el comunicado de SeaWorld. “Amaya comenzó a mostrar señales de enfermedad el 18 de agosto, y especialistas en atención animal y veterinarios comenzaron a tratarla de inmediato. A pesar de los esfuerzos de su equipo de cuidados, la condición de Amaya siguió empeorando rápidamente. Su muerte fue repentina e inesperada”, agrega el comunicado. SeaWorld dijo que los especialistas que cuidaban a Amaya estaban desconsolados. “Es un momento muy difícil para quienes conocían y querían a Amaya. Ella inspiró a millones de visitantes para que apreciaran a esta increíble especie y aprendieran más sobre ella”, decía el comunicado. Ad Amaya era la más joven de las 10 ballenas en el parque de San Diego y pasaba el tiempo con su madre Kalia y su padre Ulises, según su sitio web. Descrita como una de las ballenas más juguetonas, Amaya “nos ayudaba a reunir y compartir información crítica sobre el desarrollo de ballenatos para los investigadores que estudian las poblaciones en estado silvestre”, dice el sitio.

