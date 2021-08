Tormenta tropical amenaza costa oriental de EEUU

August 21, 2021 6:28 am

Published: August 21, 2021 6:28 am

Foto satelital de la tormenta tropical Henri en el ocano Atlntico frente a la costa oriental de EEUU el 20 de agosto del 2021. (NOAA via AP)

La tormenta tropical Henri se cierne sobre el Atlántico y los meteorólogos pronostican que se convertirá en huracán y azotará la costa oriental de Estados Unidos el sábado. Mareas altas podrían causar inundaciones en el noreste norteamericano a medida que Henri avanza tierra adentro, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Se vaticinan además torrenciales aguaceros y fuertes vientos. El sábado Henri estaba a 315 kilómetros (195 millas) al sudeste de Cape Hatteras en Carolina del Norte, y a 895 kilómetros (555 millas) al sur de Montauk Point, en el estado de Nueva York. Se mantenía con status de tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se dirigía al norte-noreste a 19 kph (12 mph). Los expertos prevén que Henri se convertirá en huracán el sábado que tocará tierra en los alrededores de Long Island en el estado de Nueva York. Si impacta a Nueva Inglaterra, será el primero en llegar a esa región desde 1991, cuando el huracán Bob mató a por lo menos 17 personas. Ad Los expertos además prevén oleajes de entre metro y metro y medio (entre 3 y 5 pies) en Flushing, Nueva York; Chatham, Massachusetts y las comunidades de North Shore y South Shore de Long Island. Se prevén precipitaciones de entre 7,5 y 15 centímetros (de 3 a 6 pulgadas) por todo el noreste entre el domingo y el lunes.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.