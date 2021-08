Cancelan concierto en Central Park de NY por mal tiempo

August 22, 2021 9:53 am

Published: August 22, 2021 9:53 am

Unas personas abandonan una seccin de Central Park luego de que los organizadores cancelaron el concierto "We Love NYC: The Homecoming Concert" por las peligrosas condiciones meteorolgicas, el sbado 21 de agosto de 2021, en Nueva York. (PFoto por Andy Kropa/Invision/AP) (2021 Invision)

NEW YORK – Un concierto repleto de estrellas en el Central Park de la ciudad de Nueva York tuvo que ser cancelado a causa de las condiciones meteorológicas peligrosas provocadas por el huracán Henri a medida que se acercaba al noreste de Estados Unidos el sábado. Barry Manilow empezó a cantar “Can't Smile Without You” como parte de una mezcla de sus éxitos cuando interrumpió su actuación y pidió a los asistentes abandonar el parque inmediatamente y buscar refugio. Los organizadores del evento “Homecoming Concert” pidieron con megáfonos a los asistentes que “se dirigieran con calma a la salida más cercana y fueran a las zonas exteriores del parque”. El concierto de cinco horas, que pretendía celebrar la recuperación de la ciudad de Nueva York de la pandemia de coronavirus, iba a la mitad cuando el clima se volvió un problema. Una fuerte lluvia y truenos se hicieron presentes. Mientras la multitud, estimada en más de 60.000 personas, empezó a abandonar la zona del concierto, hubo un momento de optimismo de que el espectáculo continuaría una vez que el clima mejorara. Pero unos cuantos minutos después, otro anuncio señaló que el concierto había sido cancelado al intensificarse el aguacero. Ad El alcalde Bill de Blasio tuiteó más tarde: “Aunque es decepcionante que el concierto de esta noche tuvo que terminar anticipadamente, la seguridad de todos los presentes tenía que estar primero”. El concierto incluía la actuación de estrellas como Bruce Springsteen, Paul Simon, Jennifer Hudson, Carlos Santana, LL Cool J y Andrea Bocelli, entre otros. Organizado a principios del verano, se suponía que el evento iba a ser una celebración de la superación de la pandemia. Previo a que iniciara, los asistentes estaban respetando las medidas de distanciamiento social. Y aunque muchos traían mascarillas, algunos se las quitaron a medida que fue pasando el tiempo. En la última semana, la ciudad de Nueva York promedió menos de 2.000 casos nuevos de COVID-19 al día, de acuerdo con estadísticas. Eso respecto al promedio de menos de 200 infecciones diarias registrado a finales de junio. Apenas un 54% de la población de la entidad está completamente vacunada contra el COVID-19.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.