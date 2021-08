EEUU: Mascarillas y vacunación desatan acoso y violencia

Personas protestan contra los pasaportes de vacunacin durante una movilizacin en el parque Tongva en Santa Mnica, California, el sbado 21 de agosto de 2021. El cartel de la izquierda dice que esa persona, hermano de quien lo sostiene, falleci despus de vacunarse. El del centro dice "pasaporte de vacunacin... Estados Unidos de Amrica". (AP Foto/Damian Dovarganes)

