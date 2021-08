EEUU deporta a México a exjefe del cártel de Tijuana

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 27 de octubre de 2008, Eduardo Arellano Flix, tambin conocido como "El Doctor", centro, es escoltado por policas enmascarados durante su presentacin a la prensa en Ciudad de Mxico. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo) (AP2008)

MEXICO CITY – Estados Unidos deportó el lunes a México a uno de los exjefes del cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, después de cumplir la mayor parte de su condena de 15 años de prisión en aquel país, y las autoridades mexicanas lo detuvieron de inmediato por cargos de delincuencia organizada. Arellano Félix fue entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional en el puente internacional de Matamoros, del otro lado de la frontera con Texas, anunció en un comunicado el Ministerio Público. Medios locales difundieron imágenes del momento en que Arrellano Félix, con la cara cubierta con un cubrebocas, las manos esposadas y con un chaleco antibalas, fue recibido por las autoridades mexicanas en el puente internacional. El exjefe del cartel de Tijuana, fue apresado en 2008 y cuatro años después fue extraditado a Estados Unidos. Tenía una orden de aprehensión pendiente por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, y asociación delictuosa. El detenido quedó a la orden de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. Ad Arellano Félix fue sentenciado en Estados Unidos a 15 años de cárcel por el lavado de decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas del narcotráfico, pero luego de cooperar con las autoridades de ese país se le redujo la pena y se le condenó solo por dos de los siete cargos que enfrentaba. El excapo mexicano, de 64 años, estuvo detenido en una prisión de baja seguridad en Allenwood, Pensilvania. Arellano Félix, quien tenía el apodo de “el doctor” por ser licenciado en medicina, era el principal responsable financiero del también llamado Cartel de los Arellano Félix que integró junto a sus hermanos. El Cartel de Tijuana, que fue uno de los más importantes y violentos durante las décadas de 1980 y 1990, se debilitó tras la captura o muerte de sus principales líderes, convirtiéndose en una pequeña organización que se limitó a pelear las plazas con el Cartel de Sinaloa, el cual asumió las operaciones internacionales de la organización. Ad Al ser preguntado sobre el caso de Arellano Félix el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo la semana pasada que el exjefe del cartel de Tijuana podría cambiar de “estatus” y ser considerado como un testigo protegido por Estados Unidos.

