Cambian de cárcel a exjefe de espías de Alberto Fujimori

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 30 de junio de 2008, Vladimiro Montesinos, a la izquierda, escucha a su abogada Estela Valdivia mientras testifica en el juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori en Lima. El gobierno del presidente peruano Pedro Castillo cambi a Montesinos el mircoles 25 de agosto de 2021 de una prisin militar a una crcel civil, sin dar razones de inmediato. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

