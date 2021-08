Pfizer y BioNTech anuncian socio de vacuna en Brasil

Una enfermera prepara una inyeccin de la vacuna Pfizer para COVID-19 durante una campaa de vacunacin para terceras dosis en Antel Arena en Montevideo, Uruguay, el lunes 16 de agosto de 2021. La farmacutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech anuncian la firma de una carta de intencin con una empresa de Brasil para fabricar millones de vacunas de ARN mensajero contra el coronavirus que se distribuirn solamente en Latinoamrica. (AP Foto/Matilde Campodnico)

(2021 The Associated Press. All rights reserved)