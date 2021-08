Secretaria de Gobernación de México deja su cargo

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 15 de enero de 2019, la secretaria de Gobernacin de Mxico, Olga Snchez Cordero, se sienta con el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, al frente a la izquierda, mientras presentan a los miembros de la nueva Comisin de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa "en la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)